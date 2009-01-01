  1. Главная
Стародубцева (Миронова) Татьяна Дмитриевна
6.0
0

Стародубцева (Миронова) Татьяна Дмитриевна

Рентгенолог
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
