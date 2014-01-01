  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Миронова Людмила Александровна
Миронова Людмила Александровна
6.0
0

Миронова Людмила Александровна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Минеральная, 8
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи