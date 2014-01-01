  1. Главная
Миронова Елена Анатольевна
Кардиолог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Детская кардиология", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Здоровей-ка
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
Кардиолог
1480 р
Вторичный приём детей
Кардиолог
1280 р
Владивостокская детская поликлиника №4
ул. Окатовая, 16
Первичный приём детей
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

