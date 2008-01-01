  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Миронов Станислав Игоревич
Миронов Станислав Игоревич
7.8
6

Миронов Станислав Игоревич

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2003 - 2008 гг.
  • Интернатура, ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, 2008 - 2009 гг.
  • Первичная специализация по ортопедии 2011 г.
Курсы повышения квалификации
  • ADVFNCED PROSTHETIC TECHNIQUES IN IMPLANTOLOGY, 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • Участник дискуссионного клуба "КВИНТЭССЕНИЯ", 2016 г.
Опыт работы
  • Преподаватель, FERNANDO ROJAS VIZCAYA
  • Стоматологическая поликлиника ФГУ "ДВОМЦ", 2008 - 2010 гг.
  • ООО "Панадента", 2010 - 2014 гг.
Еще 1
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Мой стоматолог
ул. Окатовая, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи