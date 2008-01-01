Миронов Станислав Игоревич

Целью работы врача является восстановление функции утраченного зуба. В совершенстве владеет современными видами протезирования в стоматологии: все виды съемного протезирования, в том числе сложного; металлокерамика и безметалловая керамика как на естественных зубах, так и на имплантатах различных систем; эстетическое протезирование при тяжелых деформациях и патологиях прикуса; бюгельное протезирование с различными замковыми системами. Имеет богатый опыт изготовления несъёмных и съемных конструкций при частичном отсутствии зубов, безметалловой керамики, конструкции из оксида циркония, а также фрезерованных и каркасных, изготовленных на 3D принтере.

Составляет для каждого пациента индивидуальный план лечения, исходя из прикуса, опорных зубов, а также черт лица: формы губ и десен, цвета зубной эмали.