Минкина Людмила Михайловна

Имеет успешный опыт работы в области подростковой и детской гематологии. Владеет методиками диагностики и лечения анемий разного генеза, лимфоаденопатий, заболеваний, связанных с повышенной кровоточивостью, повышенной свертываемостью крови, гемобластозов. Активно участвует в гематологических и онкологических форумах, конгрессах, научно-практических конференциях и рабочих совещаниях, в том числе с международным участием. На ее счету более 50 научных работ по вопросам общей гематологии.