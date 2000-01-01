  1. Главная
Минкина Людмила Михайловна
6.4
2

Минкина Людмила Михайловна

Гематолог, Зав. отделением
Стаж 51 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1972 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Курсы повышения квалификации по общим вопросам онкологии и гематологии, Германии
Участие в ассоциациях
  • Член ассоциации гематологов Дальневосточного региона
Опыт работы
  • Врач-гематолог, заведующая Краевым детским онкогематологическим центром, Краевая детская клиническая больница №1
  • Врач-гематолог, Медицинский центр "Парацельс"
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Гематолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
1800 р
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Гематолог
По запросу
