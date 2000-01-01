Минкина Людмила Михайловна
Стаж 51 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Имеет успешный опыт работы в области подростковой и детской гематологии. Владеет методиками диагностики и лечения анемий разного генеза, лимфоаденопатий, заболеваний, связанных с повышенной кровоточивостью, повышенной свертываемостью крови, гемобластозов. Активно участвует в гематологических и онкологических форумах, конгрессах, научно-практических конференциях и рабочих совещаниях, в том числе с международным участием. На ее счету более 50 научных работ по вопросам общей гематологии.
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Гематолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
1800 р
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Гематолог
По запросу
