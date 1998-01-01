Врачи
Миненко Ирина Анатольевна
6.0
0
Миненко Ирина Анатольевна
Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
Профессиональная переподготовка по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Консультация детей
Врач ЛФК
По запросу
