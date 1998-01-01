  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Миненко Ирина Анатольевна
Миненко Ирина Анатольевна
6.0
0

Миненко Ирина Анатольевна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка по специальности "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебная физкультура и спортивная медицина", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
Консультация детей
Врач ЛФК
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи