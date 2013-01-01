  1. Главная
Минеева Маргарита Петровна
6.0
0

Минеева Маргарита Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Пятнадцатая, 2
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

