Минакова Татьяна Сергеевна
6.3
1

Минакова Татьяна Сергеевна

Неонатолог
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Консультация детей
Неонатолог
По запросу
1 отзыв

