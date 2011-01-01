Врачи
Минаева Людмила Алексеевна
6.0
0
Минаева Людмила Алексеевна
Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Пологая, 21б
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
0 отзывов
