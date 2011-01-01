  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Минаева Людмила Алексеевна
Минаева Людмила Алексеевна
6.0
0

Минаева Людмила Алексеевна

Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-терапевт, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Пологая, 21б
Первичный приём детей
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи