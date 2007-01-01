  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Милюкова Ирина Павловна
Милюкова Ирина Павловна
6.0
0

Милюкова Ирина Павловна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматология, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология детская", до 2019 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог детский, КГБУЗ "Владивостокская стоматологическая поликлиника № 2", по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
ул. Борисенко, 31
Первичный приём детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи