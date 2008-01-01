Мильченко Сергей Сергеевич

Интернатура по специальности "Рентгенология", ТГМУ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по радиационной безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения, 2016 г.
Повышение квалификации по компьютерной томографии высокого разрешения в дифференциальной диагностике интерстициального заболевания легких, рентгенодиагностика внебольничных пневмоний, пневмоний у детей и новорожденных. Туберкулез и ВИЧ, рентгенологические синдромы болезней органов дыхания, 2017 г.
Повышение квалификации по конусно-лучевой компьютерной томографией по теме: "Трехмерная радиодиагностика челюстно-лицевой области. Углубленный курс", 2017 г.
Повышение квалификации по компьютерной томографии высокого разрешения в дифференциальной диагностике злокачественных новообразований в центре ядерной медицины на базе больницы Донгне, г. Буссан Ю.Корея, 2017 г.
Повышение квалификации по компьютерной томографии заболеваний шеи и челюстно-лицевой области, март 2018 г.
Загрузка комментариев...