  3. Мильченко Сергей Сергеевич
Мильченко Сергей Сергеевич
6.0
0

Рентгенолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2008 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Рентгенология", ТГМУ, 2015 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по радиационной безопасности при работе с источниками ионизирующего излучения, 2016 г.
  • Повышение квалификации по компьютерной томографии высокого разрешения в дифференциальной диагностике интерстициального заболевания легких, рентгенодиагностика внебольничных пневмоний, пневмоний у детей и новорожденных. Туберкулез и ВИЧ, рентгенологические синдромы болезней органов дыхания, 2017 г.
  • Повышение квалификации по конусно-лучевой компьютерной томографией по теме: "Трехмерная радиодиагностика челюстно-лицевой области. Углубленный курс", 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Профи Клиник
пр-т Острякова, 2
Первичный приём взрослых
По запросу
0 отзывов

