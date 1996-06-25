Врачи
Милова Ольга Сергеевна
7.3
9
Милова Ольга Сергеевна
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, 25.06.1996 г. окончания
Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии
Курсы повышения квалификации
ПП по кольпоскопии, по эндокринологии в акушерстве и гинекологии
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Акушер-гинеколог, медицинский центр “Асклепий”, 2002 - 2007 гг.
Заведующая отделением, медицинский центр "Асклепий", с 2007 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
ПримаМед
пр-т 100-летия Владивостока, 103
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Гинеколог-эндокринолог
По запросу
9 отзывов
Запись по телефону
