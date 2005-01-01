Врачи
Милехина Светлана Алексеевна
6.8
4
Милехина Светлана Алексеевна
Стоматолог
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология общей практики", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
4 отзыва
