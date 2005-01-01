  1. Главная
Милехина Светлана Алексеевна
6.8
4

Милехина Светлана Алексеевна

Стоматолог
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Стоматологический факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология общей практики", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №1
пр-т Океанский, 35
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
4 отзыва

