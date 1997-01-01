  1. Главная
Микрюкова Юлия Анатольевна
Микрюкова Юлия Анатольевна

Врач общей практики (семейный врач), Заместитель главного врача
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
