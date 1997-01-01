Врачи
Владивостока
Микрюкова Юлия Анатольевна
6.0
0
Микрюкова Юлия Анатольевна
Врач общей практики (семейный врач)
,
Заместитель главного врача
Стаж 23 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Общая врачебная практика (семейная медицина)", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
