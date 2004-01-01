  1. Главная
Миколаенко Оксана Викторовна
6.0
2

Миколаенко Оксана Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2004 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
2 отзыва

