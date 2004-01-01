Врачи
Миколаенко Оксана Викторовна
6.0
2
Миколаенко Оксана Викторовна
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2004 г. окончания
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
