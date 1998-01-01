  1. Главная
Михно Татьяна Борисовна
6.0
0

Михно Татьяна Борисовна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Главный врач
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1998-2004 гг.
  • Интернатура по терапевтической стоматологии
Курсы повышения квалификации
  • Курс обучения методике работы и применение материалов, инструментов , оборудования фирмы Coltene/Whaledent, 2007 г.
  • Мастер-класс "Особенности восстановления коронковой части зубов после эндодонтического лечения", 2007 г.
  • Мастер-класс "Восстановление эстетических параметров фронтальной группы зубов с помощью изготовления виниров, корекция формы и цвета", 2007 г.
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, Поликлиника рыбаков, 2005-2006 гг.
  • Врач стоматолог-терапевт, стоматология Веста 2007-2010 гг.
  • Главный врач, стоматология Веста, с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Веста
пр-т Народный, 49
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
0 отзывов

