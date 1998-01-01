Михно Татьяна Борисовна
Стаж 21 год
Проводит лечение кариеса, пульпита, периодонтита, пародонтита, пародонтоза. Выполняет реставрационные работы передних и жевательных зубов, используя технику силиконового ключа .Наращивает отсутствующий зуб на гласпановой нити. Осуществляет шинирование зубов при пародонтозе.
пр-т Народный, 49
