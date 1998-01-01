Врачи
Михеева Инна Валерьевна
6.0
0
Михеева Инна Валерьевна
УЗИ-специалист
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика", 2010 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ультразвуковой диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
