Михеева Инна Валерьевна
6.0
0

Михеева Инна Валерьевна

УЗИ-специалист
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Ультразвуковая диагностика", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач ультразвуковой диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов

