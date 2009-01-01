Михеев Алексей Владимирович
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Цель как специалиста: Основное направление деятельности: лечение и диагностика заболевание нервной системы у детей и подростков, в том числе экспертное консультирование пациентов со сложными случаями поражения центральной и периферической нервной системы. Ботулинотерапия детей со спастическими формами ДЦП.
