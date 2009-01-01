  1. Главная
Михеев Алексей Владимирович
Михеев Алексей Владимирович

Невролог (невропатолог), Зав. центром
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Образование
Образование
  • ВГМИ, педиатрический факультет, 1993 г. окончания
  • ВГМУ, интернатура по неврологии 1993- 1994 г.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Заведующий от делением неврологии, Краевая детская клиническая больница №1 ,с 1993 г.
  • Невролог, ООО «ПримаМед", с 2009 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Доверие
ул. Кирова, 25Г
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
