Михеев Алексей Владимирович

Цель как специалиста: Основное направление деятельности: лечение и диагностика заболевание нервной системы у детей и подростков, в том числе экспертное консультирование пациентов со сложными случаями поражения центральной и периферической нервной системы. Ботулинотерапия детей со спастическими формами ДЦП.