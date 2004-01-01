Врачи
Михеев Александр Николаевич
7.5
5
Михеев Александр Николаевич
Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2004 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Травматология и ортопедия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-травматолог-ортопед, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
5 отзывов
Все врачи
