Михайлюкова Светлана Сергеевна
Флеболог, Хирург, Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2011 г. окончания
  • Интернатура по хирургии на кафедре хирургии, МСЭ и реабилитации ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов ФМБА России», 2011 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Центр флебологии
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
Флеболог
По запросу
14 отзывов

