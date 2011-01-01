Врачи
Михайлюкова Светлана Сергеевна
10
14
Михайлюкова Светлана Сергеевна
Флеболог
,
Хирург
,
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2011 г. окончания
Интернатура по хирургии на кафедре хирургии, МСЭ и реабилитации ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов ФМБА России», 2011 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр флебологии
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
Флеболог
По запросу
14 отзывов
