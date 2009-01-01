Врачи
Михайлюк Михаил Валерьевич
6.0
0
Михайлюк Михаил Валерьевич
Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Врач невролог палаты интенсивной терапии
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
