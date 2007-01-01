Евсеева (Михайлюк) Марина Сергеевна

Лекционно-практический курс "Инновационные технологии практической стоматологии" Дзагания Т.Е, Kerr, 2007 г.
Курс "Восстановление зубов после эндодонтического лечения" Болячкин А.В, STI dent, г.Владивосток, 2010 г
Курс "Препарирование корневого канала с использованием машинных никель-титановых инструментов. Выбор системы в зависимости от анатомии. Обтурация канала. Адгезивная фиксация штифтов" болячкин А.В, STI dent, г.Владивосток, 2010 г.
Курс "Прикладная анатомия,методики обработки и обтурации системы корневых каналов", Илья Мер, г.Владивосток, 2011 год.
Семинар " Прямая реставрация зубов.Повышение качества эстетических реставраций с применением современных технологий и материалов." Хиора Жанна Павловна, Espertise, г.Владивосток, 2011 г.
Курс "Клиентоориентированное обслуживание экстра-класса". Ткач И.М, г.Владивосток,2011г.
Мастер-класс " Восстановление анатомической формы зубов в эстетических реставрациях ". А.В. Ветчинкин.
Курс "Возможности дезинфекции при лечении апикального периодонтита". "Повторно эндодонтического лечения и тактика лечения зубов с фрагментами эндодонтических инструментов". Илья Мер, Квинтэссенция , г.Владивосток 2018 г.
Загрузка комментариев...