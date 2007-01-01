  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Евсеева (Михайлюк) Марина Сергеевна
Евсеева (Михайлюк) Марина Сергеевна
8.1
9

Евсеева (Михайлюк) Марина Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ЧГМА, врач-стоматолог, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Лекционно-практический курс "Инновационные технологии практической стоматологии" Дзагания Т.Е, Kerr, 2007 г.
  • Курс "Восстановление зубов после эндодонтического лечения" Болячкин А.В, STI dent, г.Владивосток, 2010 г
  • Курс "Препарирование корневого канала с использованием машинных никель-титановых инструментов. Выбор системы в зависимости от анатомии. Обтурация канала. Адгезивная фиксация штифтов" болячкин А.В, STI dent, г.Владивосток, 2010 г.
Еще 5
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Premiera
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 32В
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
9 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи