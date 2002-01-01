  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Михайлова Юля Анатольевна
Михайлова Юля Анатольевна
6.0
0

Михайлова Юля Анатольевна

Дерматовенеролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2002 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи