Михайлова Юлия Владимировна
6.0
0

Михайлова Юлия Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2011 г. окончания
  • Интернатура, Приморская краевая клиническая больница №1
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
