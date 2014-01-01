  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Михайлов Игорь Владимирович
Михайлов Игорь Владимирович
6.0
0

Михайлов Игорь Владимирович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2011 г.
  • Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2014 г.
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи