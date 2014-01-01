Врачи
Михайлов Игорь Владимирович
6.0
0
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
Стаж 31 год / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Тематическое усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2011 г.
Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2014 г.
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
