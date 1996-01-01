Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Михайленко Андрей Михайлович
6.0
0
Михайленко Андрей Михайлович
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, по специальности Лечебное дело
Интернатура по Анестезиологии и реанимации, ПККБ г. Владивосток, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
ПК "Регионарные методы анестезии" РНЦХ г. Москва, 2000 г.
ПК "Обеспечение анестезиологического и искусственного кровообращения при открытых операциях на сердце", Кузбасский кардиоцентр, г. Кемерово, 2010 г.
Участие в ассоциациях
Участие в конференции "Телекоммуникационные и инновационные методы в кардиохирургии", Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Никонов
Андрей Валентинович
Анестезиолог-реаниматолог
,
Главный врач
6.0
0
Записаться
Балчихина
Наталья Александровна
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Кожанов
Алексей Геннадьевич
Анестезиолог-реаниматолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...