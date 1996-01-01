  1. Главная
Михайленко Андрей Михайлович
6.0
0

Михайленко Андрей Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, по специальности Лечебное дело
  • Интернатура по Анестезиологии и реанимации, ПККБ г. Владивосток, 1996 г.
Курсы повышения квалификации
  • ПК "Регионарные методы анестезии" РНЦХ г. Москва, 2000 г.
  • ПК "Обеспечение анестезиологического и искусственного кровообращения при открытых операциях на сердце", Кузбасский кардиоцентр, г. Кемерово, 2010 г.
Участие в ассоциациях
  • Участие в конференции "Телекоммуникационные и инновационные методы в кардиохирургии", Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова, г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
