Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Михалева Наталья Владимировна
7.8
6
Михалева Наталья Владимировна
Дерматовенеролог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2010 г. окончания
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ, 2010 г
Ординатура онкология, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации по специальности косметология, 2014 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
6 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кошкин
Валерий Юрьевич
Дерматовенеролог
7.5
5
Записаться
Луговая
Елена Николаевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
6.6
3
Записаться
Шпетная
Виктория Александровна
Ревматолог
,
Терапевт
,
Дерматовенеролог
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...