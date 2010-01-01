  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Михалева Наталья Владимировна
Михалева Наталья Владимировна
7.8
6

Михалева Наталья Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2010 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ, 2010 г
  • Ординатура онкология, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по специальности косметология, 2014 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
6 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи