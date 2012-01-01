Врачи
Михалева Людмила Дмитриевна
6.0
0
Михалева Людмила Дмитриевна
Заместитель главного врача
Стаж 47 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Психиатрия", 2010 г.
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Общее усовершенствование "Психотерапия", 2012 г.
Сертификационный цикл "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2013 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
