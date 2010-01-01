Метревели Татьяна Геннадьевна

  1. Главная
6.0
0

Пульмонолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Пульминология", 2013 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
