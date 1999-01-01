Метляева Наталья Борисовна
Стаж 24 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Владеет всеми современными инъекционными методиками, работает на широком спектре препаратов, сочетает в работе различные техники: мезотерапия, контурная, объемная пластики, инъекции БТА, пилинги, радиоэксцизия новообразований, занимается вопросами трихологии.
Адреса и стоимость приёма
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Дерматолог
2000 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматолог
1500 р
Трихолог
2500 р
