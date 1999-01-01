  1. Главная
Метляева Наталья Борисовна
Метляева Наталья Борисовна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 24 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет,лечебное дело, 1999г.
Курсы повышения квалификации
  • Г. Москва, 2020г., Пов квал. по специальности дерматовенерология ПК по специальности косметология
Участие в ассоциациях
  • Докладчик международных и межрегиональных конференций
Опыт работы
  • Врач-косметолог-дерматолог «Профессорская клиника Юцковских» Г. Владивосток 1999-2014
  • Отделение врачебной косметологии Центра флебологии Г. Владивосток 2015г по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Отделение врачебной косметологии
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
Дерматолог
2000 р
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
3000 р
Вторичный приём взрослых
Дерматолог
1500 р
Трихолог
2500 р
