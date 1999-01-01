Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Меткалова Мария Михайловна
6.0
0
Меткалова Мария Михайловна
Профпатолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1999 г. окончания
Ординатура по специальности "Профпатология", 2004 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Попадюк
Ольга Александровна
Профпатолог
6.0
0
Записаться
Святенко
Ирина Александровна
Профпатолог
6.0
0
Записаться
Якушина
Мария Александровна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
,
Профпатолог
7.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...