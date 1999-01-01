  1. Главная
Меткалова Мария Михайловна

Профпатолог
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1999 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Профпатология", 2004 г.
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
