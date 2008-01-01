Мешков Валерий Юрьевич
Стаж 11 лет
Принимает детей
Оказание квалифицированной психологической помощи детям, подросткам, взрослым по вопросам: панические атаки; тревоги и фобии; проблемы в межличностных отношениях; страхи и тревожность у детей; проблемы детско-родительских отношений; агрессивность; академические трудности; адаптация к детскому саду и школе; депрессивные расстройства; зависимости (алкогольная, игровая, компьютерная). Психологическая диагностика: готовность к школьному обучению; детско-родительские взаимоотношения; личностные особенности; особенности эмоционально-волевой сферы; профориентация. Коррекционная и развивающая работа с детьми и подростками: развитие высших психических функций (память, внимание, мышление); снижение агрессивности, тревожности; развитие коммуникативных навыков; освобождение от страхов; формирование адекватной самооценки.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Первичный приём детей
Клинический психолог
По запросу
Загрузка комментариев...