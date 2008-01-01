  1. Главная
Мешков Валерий Юрьевич
6.6
2

Мешков Валерий Юрьевич

Клинический психолог
Стаж 11 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2008-2013 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар "Основы когнитивно–поведенческой терапии", Центр когнитивной психологии, г.Владивосток, 2016 г.
  • Семинар "Введение в когнитивно–поведенческую терапию депрессивных и тревожных расстройств", Центр когнитивной психологии, г.Владивосток, 2016 г.
  • Семинар "Когнитивно-поведенческая психотерапия зависимостей", АКБТ, г.Владивосток, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Медицинский психолог, ПЦСОН "Седанкинский дом-интернат для престарелых и инвалидов", г. Владивосток, 2013–2014 гг.
  • Медицинский психолог, городского центра психотерапии и медико-социальной помощи КГБУЗ "Владивостокский клинико-диагностический центр", с 2014 г.по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинико-диагностический центр
ул. Уборевича, 22
Первичный приём взрослых
Клинический психолог
По запросу
Первичный приём детей
Клинический психолог
По запросу
2 отзыва

