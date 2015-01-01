Врачи
Меньшикова Светлана Анатольевна
5.7
1
Меньшикова Светлана Анатольевна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
Информация отправлена. Спасибо!
