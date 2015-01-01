  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Меньшикова Светлана Анатольевна
Меньшикова Светлана Анатольевна
5.7
1

Меньшикова Светлана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи