Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Меньшикова Ирина Викторовна
5.7
1
Меньшикова Ирина Викторовна
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МВД Приморского края
ул. Октябрьская, 10
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гармаш
Роман Александрович
Пластический хирург
,
Флеболог
,
Хирург
,
Сосудистый хирург (ангиохирург)
,
Гирудотерапевт
10
21
Записаться
Кравцов
Юрий Александрович
Проктолог (колопроктолог)
,
Хирург
,
Уролог-андролог
7.5
11
Записаться
Митряшов
Константин Владимирович
Пластический хирург
,
Хирург
,
Травматолог-ортопед
8.6
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...