  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Меньшикова Ирина Викторовна
Меньшикова Ирина Викторовна
5.7
1

Меньшикова Ирина Викторовна

Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МВД Приморского края
ул. Октябрьская, 10
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи