Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Меняйлова Дина Сергеевна
6.3
1
Меняйлова Дина Сергеевна
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
А.С.Б.
пр-т Красного Знамени, 114
Консультация взрослых
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Гогян
Рафаэль Рудольфович
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
,
Главный врач
7.5
5
Записаться
Крюков
Кирилл Игоревич
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.5
7
Записаться
Буханистая
Кристина Станиславовна
Стоматолог
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
6.9
3
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...