Менякина Ирина Павловна
Менякина Ирина Павловна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Оториноларингология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
