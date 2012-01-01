Врачи
Менякина Ирина Григорьевна
6.3
1
Менякина Ирина Григорьевна
Терапевт
Стаж 37 лет
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факулоьтет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
1 отзыв
