  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Менякина Ирина Григорьевна
Менякина Ирина Григорьевна
6.3
1

Менякина Ирина Григорьевна

Терапевт
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факулоьтет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Терапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи