Менякин Павел Рэмович
6.0
2
Менякин Павел Рэмович
Лор (оториноларинголог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Отоларингология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
2 отзыва
