Менякин Павел Рэмович

6.0
2

Лор (оториноларинголог)
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Отоларингология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
