Мельникова Юлия Владимировна

Ведет консультативный прием, который включает в себя профилактические осмотры детей с 0 до 18 лет включительно, диагностика и лечение заболеваний глаз, выявление врожденной патологии; диспансерное ведение пациентов с миопией, гиперметропией, астигматизмом; комплексное ( в т.ч. аппаратное) лечение косоглазия. Интересующие направление - хирургическое лечение косоглазия, амбулаторная хирургия