Мельникова Татьяна Николаевна
6.0
0

Кардиолог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Кардиология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-кардиолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
Хокуто
ул. Маковского, 121
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
