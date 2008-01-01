Врачи
Мельникова Ольга Владимировна
Мельникова Ольга Владимировна
УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело", 2008 г.
Интернатура по специальности терапия, 2008-2009 гг.
Ординатура по специальности ультразвуковая диагностика, 2015-2017 гг.
Курсы повышения квалификации
ПП Владивосток по Ультразвуковой диагностике, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач УЗД в "Профи Клиник", 2017-2020 гг.
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
