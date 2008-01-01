  1. Главная
Мельникова Ольга Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 7 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело", 2008 г.
  • Интернатура по специальности терапия, 2008-2009 гг.
  • Ординатура по специальности ультразвуковая диагностика, 2015-2017 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ПП Владивосток по Ультразвуковой диагностике, 2012 г.
Опыт работы
  • Врач УЗД в "Профи Клиник", 2017-2020 гг.
Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
