Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мельник Эльвира Владимировна
6.0
0
Мельник Эльвира Владимировна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Студия эстетической медицины
ул. Некрасовская, 90
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мальгинова
Екатерина Вадимовна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Дерматовенеролог
10
51
Записаться
Кусая
Наталья Валерьевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
,
Онколог
7.5
5
Записаться
Токун
Татьяна Анатольевна
Косметолог (дерматолог-косметолог)
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...