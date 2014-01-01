  1. Главная
Мельничук Марина Ивановна
6.0
0

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, “Лечебное дело”, 1983 г. окончания
  • Клиническая ординатура по специальности "Внутренние болезни", 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Эндокринология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
