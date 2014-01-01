Врачи
Мельниченко Маргарита Павловна
Мельниченко Маргарита Павловна
Кардиолог
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1966 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская кардиология", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Кардиолог
