Мель Наталия Павловна
Мель Наталия Павловна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
