Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мелехов Борис Михайлович
5.8
1
Мелехов Борис Михайлович
Инфекционист
,
Терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Инфекционист
По запросу
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Копылова
Людмила Михайловна
Терапевт
6.9
3
Записаться
Гридасова
Наталья Александровна
Гастроэнтеролог
,
Терапевт
7.2
4
Записаться
Макарова
Светлана Витальевна
Терапевт
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...