  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Мелехов Борис Михайлович
Мелехов Борис Михайлович
5.8
1

Мелехов Борис Михайлович

Инфекционист, Терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Инфекционист
По запросу
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи