Мегеря Дмитрий Николаевич
Стаж 15 лет
Современные способы планирования лечения и реализация его при помощи безметалловых конструкций с опорой на зубы и дентальные имплантаты. Все виды съемного и несъёмного протезирования с опорой на имплантаты. Эстетическая реконструкция улыбки с помощью виниров, восстановление разрушенных зубов вкладками.
