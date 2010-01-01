  1. Главная
Мегеря Дмитрий Николаевич
6.3
1

Мегеря Дмитрий Николаевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
  • Лесозаводское медицинское училище, окончил в 1994 г. Квалификация Зубной техник.
  • Владивостокский государственный медицинский университет, окончил в 2010 г. Квалификация врач стоматолог. 
  • Сертификат специалиста, выдан ГБОУ ВПО Владивостокским государственным медицинским университетом в 2011 г. Специальность "Стоматология ортопедическая"
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Посетил Семинар на тему: Клинические аспекты несъемного протезирования. От планирования до фиксации. Компания 3М РОССИЯ.
  • Посетил семинар на тему: формула успешного протезирования: от планирования до фиксации. Компания 3М РОССИЯ.
  • Принял участие в лекционно-практическом курсе «Ортопедические решения: сделать сложное простым».
Еще 3
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Кристалл
ул. Кирова, 25А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

