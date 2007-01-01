Мега Анастасия Викторовна

  1. Главная
6.8
1

Педиатр
Стаж 20 лет / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 2005 г. окончания
  • Ординатура по педиатрии, ВГМУ, 2005 - 2007 гг.
  • Аспирантура по педиатрии, ВГМУ, 2007 - 2010 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2014 г.
Опыт работы
  • Врач-педиатр, ООО «Ваш доктор», 2007 - 2008 гг.
  • Врач-педиатр, ООО «Детская клиника Аленка», 2008 - 2017 гг.
Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
