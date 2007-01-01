Врачи
Меек Екатерина Юрьевна
6.0
4
Меек Екатерина Юрьевна
Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
Стоматологический факультет ВГМУ, г. Владивосток, 2006 г. окончания
Интернатура (клиническая), ВГМУ, 2007 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач стоматолог-терапевт, ООО "Колот", с 2007 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
4 отзыва
Запись по телефону
