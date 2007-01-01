  1. Главная
Меек Екатерина Юрьевна
6.0
4

Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • Стоматологический факультет ВГМУ, г. Владивосток, 2006 г. окончания
  • Интернатура (клиническая), ВГМУ, 2007 г.
Курсы повышения квалификации

Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, ООО "Колот", с 2007 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Колот
пр-т Острякова, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
