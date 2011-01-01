Врачи
Медведева Татьяна Олеговна
Медведева Татьяна Олеговна
Неонатолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1988 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неонатология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-неонатолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Пологая, 21б
Первичный приём детей
Неонатолог
По запросу
